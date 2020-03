Como ajudar o abrigo de animais inundado pelas chuvas no RJ

A sede da ONG Focinhos de Luz, que oferece abrigo para cerca de 120 animais resgatados que estão à espera de adoção, ficou inundada no domingo, 1, após as fortes chuvas que atingiram a cidade do Rio de Janeiro. Atualmente a organização está procurando lares temporários para os animais.

"Nossos gatis e canis foram muito afetados e estão completamente alagados, o que coloca os animais em risco", diz uma publicação da organização. O foco da ONG atualmente está em encontrar abrigos temporários para os animais, já que a sede ainda pode ser afetada por novas chuvas. Stories na conta da ONG mostram filhotes de cachorros e animais adultos em lares temporários.

A ONG, localizada em Sepetiba, zona oeste do Rio de Janeiro, publicou fotos do local após as chuvas, que mostram cachorros e gatos em meio às águas. A organização também iniciou uma campanha emergencial de arrecadação de fundos, para "reconstruir o que for necessário e fazer comportas de chapas metálicas em todos os acessos da ONG", e melhorar a infraestrutura do local.

Em outras publicações, membros da ONG também relataram a perda de ração para cachorros e gatos, e realizam pedidos de doação desses produtos. Além disso, a organização disponibilizou, com o destaque "Cadastro LT" no Instagram, um link para os interessados em oferecer um abrigo temporário para os animais.

Saiba como ajudar a ONG Focinho de Luz

Para contribuir com a campanha emergencial de arrecadação de fundos, cuja meta é de R$ 80 mil, clique aqui. A ONG também criou um formulário para moradores do Rio de Janeiro interessadas em fornecer abrigo temporário para os animais, acesse-o aqui. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a Focinhos de Luz pelo e-mail [email protected]