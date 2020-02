Vídeo: Rapaz filma cobra saindo do vaso sanitário

Quem nunca olhou com apreensão para ver se tinha algum bicho dentro do vaso sanitário durante aquela visitinha noturna ao banheiro? Nas lendas urbanas, até monstros saem de lá.

Mas esse caso não é uma lenda urbana. Em seu perfil no Twitter, um jovem que se apresenta como samucaserra101 mostra, apavorado, um vídeo no qual podemos ver uma cobra saindo do vaso, segundo ele na casa de seus país, na cidade de São João Batista, no Maranhão.

"A gente pensa que nunca pode acontecer com a gente, eu fui no banheiro agora e tinha uma cobra saindo do vaso sanitário. Mano eu tô muito traumatizado!", conta.

Veja o vídeo: