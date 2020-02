Gato ou cachorro? O bichinho que gerou polêmica nas redes sociais

Ele é um filhote chamado Dúi e, por causa das suas características — principalmente o pelo curto e as orelhas pontudas —, é difícil dizer, à primeira vista, se é um gato ou um cachorro. Porém, com um pouco mais de atenção, é possível entender que o animalzinho de três meses é um cão que vive em Hanói, no Vietnã.

Graças a esse mistério, Dúi se tornou um fenômeno nas redes sociais: a sua página no Facebook conta com mais de 92 mil fãs. E agora os usuários da rede social passam boa parte do tempo tentando adivinhar a sua raça e se existem outros cães semelhantes disponíveis para adoção.

Alguns insistiram tanto que os donos, Hai e Tuan, responderam em uma postagem. “Dúi é apenas um cão normal. A sua origem pode ser um híbrido de dingo de pernas curtas com uma mutação genética.” E acrescentaram, sem paciência: “não vendemos cães, muito menos Dúi. Tanta gente pergunta isso que já não queremos mais responder”.

