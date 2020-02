Papagaio morre em incêndio após alertar família sobre fogo

Um papagaio se tornou o herói durante o incêndio de uma casa na cidade de Lebanon, no Tennessee, Estados Unidos.

Barbara Klein, dona da ave, contou ao Southwest News Service que o incêndio começou na cozinha pela manhã enquanto ela, o marido e a neta de 6 anos dormiam. Louie começou a gritar "Fogo" enquanto as chamas se alastravam pela casa.

A família conseguiu se salvar com alguns ferimentos, mas o papagaio não sobreviveu. "Louie é um herói. Se não fosse por ele, eu provavelmente não acordaria. Ele começou a gritar 'fogo"". E o mais surpreendente é que ninguém sabia que ele conhecia a palavra.

"Ele nunca tinha dito isso antes", garante a dona. Seu marido, Larry, sofreu queimaduras graves nas mãos e rosto, tentando salvar os bichinhos e outros pertences, como o violão antigo que pertencia a seu avô.

"Ele tentou apagar o fogo com água e voltou para tentar pegar nossos bichinhos. Ele dizia que não conseguia respirar e eu gritei para que eles saísse de lá. Larry rastejou e eu o puxei para fora do incêndio", contou.

Infelizmente, além de Louie, os cachorrinhos de estimação do casal morreram no incêndio. Uma ONG presenteou a família com outro papagaio, batizado de Louie Jr.