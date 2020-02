Cachorro é esfaqueado pela dona e passa por cirurgia em Jaú

Uma mulher foi detida e, em seguida, liberada pela Polícia Militar do Interior em Jaú, no Estado de São Paulo, após esfaquear seu cachorro e ameaçar vizinhos e familiares após uma briga com o marido.

O conflito ocorreu no bairro Itatiaia. Policiais que receberam a ocorrência rapidamente colocaram o cão ensaguentado na traseira da viatura, levando-o até o Hospital Veterinário Araújo. Lá, o animal passou por cirurgia, e continua sob observação, mas passa bem, segundo a PM.

Vídeo divulgado pela PM também mostra o momento em que o cão chega ao hospital. Cuidado: imagens fortes a seguir.

MULHER ESFAQUEIA O PRÓPRIO CACHORRO, ATACA FAMILIARES, CAUSA DANOS E TERMINA LIBERADA; POLICIAIS MILITARES FIZERAM O QUE…

Informe policial também conta que a dona do cão agrediu a avó e a tia de seu marido. Esta última recebeu ferimentos superficiais de faca, e foi socorrida. A mulher, então, provocou danos à própria casa, ao carro do marido, e ameaçou vizinhos que observavam a cena.

A ocorrência foi apresentada à Central de Polícia Judiciária, à qual a agressora foi conduzida, porém foi liberada. Um boletim de ocorrência foi registrado com as acusações de violência contra animal, lesão corporal e dano.

O cachorro, de nome Dogão, foi fotografado com policiais que o recolheram após sua cirurgia. Ao receber alta, ele deverá ser encaminhado à Associação Protetora dos Animais de Jaú.