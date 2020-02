Cobra selvagem acaba engolindo uma maçaneta

O Wildlife Rescue Center (WRC), em Ballwin, Missouri é um centro de cuidados com os animais que recebeu um paciente muito peculiar. Uma cobra foi levada às pressas para o WRC por algumas pessoas que o conheciam – de fato.

"[Eles] o empregavam para capturar roedores do galinheiro", disse Kim Rutledge, diretor executivo da WRC, ao The Dodo. Os habitantes locais colocaram a maçaneta da porta como uma espécie de "ovo fictício" para as galinhas no galinheiro.

Mas isso acabou saindo muito mal, mas a cobra decidiu comer o objeto. O animal passou por cirurgia e se recuperou no WRC por vários meses. "Não nomeamos nossos pacientes da vida selvagem", disse Rutledge, "mas todo mundo o chamava de maçaneta da porta".