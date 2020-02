Vídeo de tigre perseguindo ônibus de turistas se torna viral e funcionários de safári são demitidos

Um vídeo de um tigre sendo incentivado a perseguir um ônibus turístico se tornou viral recentemente nas redes sociais. As imagens foram gravadas no safári Nandanvan Jungle, em Raipur, na Índia.

De acordo com o portal Sia Sat, a gravação foi compartilhada por Randeep Hooda, um ator de Bollywood que denunciou a falta de preservação da vida selvagem.

Very disappointed to see this Video from safari park Raipur, see it to belive.

Is CZA not on Twitter? The tigers in this zoo hv become dangerously used to humans and incidents like these will only make it worse. @ntca_india @AnupKNayak @moefcc pic.twitter.com/gPBZIdmLar

— Randeep Hooda (@RandeepHooda) February 15, 2020