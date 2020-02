VÍDEO: Criança de dois anos é resgatada após se afogar por quatro minutos em piscina

Uma câmera apontada para uma piscina de um hotel em Livonia (Michigan), nos Estados Unidos, registrou o afogamento de um menino de dois anos. A criança ficou por quatro minutos embaixo da água sem que ninguém percebesse até que duas enfermeiras aparecem para salvar o garoto.

O menino se aproximou da borda, entrou na água, tentou nadar, colocou a cabeça para fora, mas acabou se afogando. Uma menina de 9 anos percebeu que algo não estava bem e saiu da piscina para chamar ajuda. Assista:

As enfermeiras reanimaram o menino, que voltou a respirar. Na sequência, os paramédicos e policiais chegaram para dar continuidade ao atendimento. A criança foi levada para o hospital.

Em entrevista ao canal norte-americano "WXYZ", Ron Taig, capitão do departamento de polícia de Livonia, falou sobre o caso: "Dá arrepios quando você vê essas enfermeiras trabalhando nessa criança. São várias rodadas de RCP para trazê-la de volta". "Ele está tentando nadar. Eu acho que ele está tentando ficar em pé e ele simplesmente não consegue. Há muitas pessoas na piscina. Eles estão jogando, e acho que ele se perde na confusão", completou.

O caso aconteceu no dia 24 de janeiro, mas só foi divulgado pela polícia norte-americana no último fim de semana para alertar as pessoas sobre os cuidados necessários com crianças na piscina.