Um homem bebia cerveja com os seus amigos até que uma lagartixa decidiu entrar no seu copo. A aventura da pequenina, que provavelmente só queria se refrescar, acabou mal: ela terminou afogada. Para a sorte do pequeno réptil, o homem não teve nojo e decidiu prestar primeiros-socorros. Ele fez uma respiração “boca a boca” e “ressuscitou” o bicho.

Confira o vídeo: