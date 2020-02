Moradores abrem torneira e descobrem que a água foi substituída por bebida alcoólica

Na última segunda-feira (3), uma vizinhança de Chalakudy, na Índia, se surpreendeu ao abrir as torneiras da casa e se deparar com um liquido escuro e com forte cheiro a álcool vertendo ao invés de água.

“O cheiro era inconfundível e o gosto confirmou que alguém misturou grandes quantidades de bebida alcoólica na água", disse Joshy Maliyekkal, um dos primeiros vizinhos o ocorrido, ao India Times.

Depois de notificar as autoridades, foi descoberto que o poço de água que abastece a comunidade havia sido contaminado por autoridades fiscais, que cometeram um grande erro ao enterrar mais de 2.000 litros de bebidas alcoólicas sobre ele.

Tudo começou com apreensão da mercadoria em estabelecimentos que não tinham licença para vender álcool. No entanto, para “destruir” a grande carga de produtos, as autoridades cavaram um buraco sobre o poço de abastecimento da comunidade e os líquidos acabaram filtrando.

Os responsáveis já estão fazendo o trabalho necessário para limpar o tanque e garantir o acesso à água potável para os vizinhos afetados.