VÍDEO: Repórter passa por momento tenso ao gravar com cobra e susto se torna viral nas redes sociais

O vídeo de uma repórter australiana se tornou viral no Twitter rapidamente. Nas imagens, é possível ver Sarah Cawte, iniciando uma gravação com uma cobra pendurada nos ombros.

Como era de se imaginar, o momento nada tranquilo ficou ainda mais tenso quando réptil começou a atacar o microfone de Sarah repetidas vezes.

Confira o vídeo compartilhado no pela Sky News:

An Australian reporter screamed after a snake draped around her shoulders repeatedly struck at her microphone 🐍

