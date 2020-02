Turistas gravam luta entre filhote de leopardo e lagarto; vídeo se torna viral nas redes sociais

Esta semana, um vídeo compartilhado no Twitter pelo oficial do Serviço Florestal Indiano, Parveen Kaswan, se tornou viral rapidamente.

Na gravação, é possível ver uma briga intensa entre um filhote de leopardo e lagarto, onde o réptil usa a cauda para se defender.

Confira:

#Leopard V/S Monitor #Lizard. This lizard is a fighter but #Leopards are excellent hunters. As Jim Corbett somebody said ‘King in the making’. Via Whatsapp. pic.twitter.com/hhway2dxyL

