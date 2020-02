VÍDEO: cobra é filmada atravessando rua na faixa de pedestre

Imagine estar caminhando e de repente se deparar com uma cobra muito bem-comportada que atravessa a avenida na faixa de pedestre?

Foi exatamente o que aconteceu com uma mulher que estava caminhando no Parque das Águas, em Cuiabá (MT). Ao avistar a cobra atravessando na faixa de pedestre, a mulher imediatamente pegou seu celular e começou a filmar.

Com cerca de dois metros, a jiboia saiu do parque e seguiu até um terreno que conta com uma área de mata. Em entrevista ao G1, Christine Strussmann, médica veterinária, explicou que os bichos se movimentam na cidade em busca de alimentos.

Confira o vídeo: