Rinha da Disney? Mulher vestida de Minnie inicia briga; Mickey e Pateta apartam

Um quebra-quebra para entrar para a história aconteceu no mês de janeiro na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos.

Um trio de animadores vestidos como personagens da Disney – Mickey, Minnie e Pateta – caminhavam por um espaço público quando, por motivo não divulgado, um deles teve um desentendimento com uma segurança do local.

"Minnie", com a cabeça da fantasia em mãos, caminhava ao lado de "Mickey", discutindo verbalmente com a segurança ruiva. "Pateta" seguia alguns passos atrás dos colegas.

Quando pararam, a briga escalou para a violência. A segurança se aproximou de Minnie, tentando segurá-la, e foi recebida com socos. As duas mulheres trocaram golpes por alguns segundos, com a mulher fantasiada tentando puxar a outra pelo cabelo.

Mickey foi rápido em tentar encerrar a briga, jogando a cabeça de sua roupa no chão e colocando-se entre as duas moças. Ele acabou recebendo alguns golpes ao apartar a cena.

Pateta, no entanto, apenas observou a intriga por alguns momentos, só tentando ajudar o colega a separá-las quando as mulheres caíram ao chão. Por cima da segurança, Minnie ainda desferia golpes quando outros indivíduos começaram a chegar.

Ela finalmente se levanta e se afasta da oponente, que é socorrida por um terceiro homem, este sem fantasia. Ainda irritada, Minnie arranca um dos sapatos da fantasia e, vestindo apenas meias, se afasta da cena.

Pateta, carregando as cabeças de Minnie e Mickey, a segue, deixando para trás muitos transeuntes confusos.

O ocorrido foi filmado por diversas pessoas no local, mas inicialmente publicado no Facebook pelo perfil de "Princess BRodriguez". Outros vídeos da mesma cena também apareceram no Twitter.