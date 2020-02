Babuíno rouba filhote e recria cena icônica de 'O Rei Leão'

Um acontecimento flagrado no Parque Nacional Kruger, na África do Sul, se tornou viral nas redes sociais. Na imagem, o protagonista é um babuíno que carregava um filhote de leão nos braços, lembrando muito uma do icônico filme da Disney, “O Rei Leão”.

De acordo com o Latest Sighting, a imagem foi capturada por Kurt Schultz, um guia que trabalha no lugar há 20 anos.

Reprodução / Latest Sighting.

“No começo eu pensei que era um babuíno fêmea, mas na verdade era um macho jovem. O babuíno atravessou a estrada e subiu em uma árvore. Esperei cerca de 30 minutos antes que aparecesse à vista e se movesse de uma árvore para a outra, o resto do grupo se afastou e o babuíno estava cuidando do filhote de leão como se fosse um pequeno babuíno”, explicou.

Reprodução / Latest Sighting.

Infelizmente, de acordo com informações de vários meios de comunicação, o filhote morreu sob os cuidados do babuíno.