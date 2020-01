Cachorra impede que sua dona viaje para zona de contágio do coronavírus

Uma mulher de Taiwan publicou, no Facebook, uma história que viralizou. Ela relatou que Kimi, sua cachorra, impediu que ela viajasse até Wuhan, na China, cidade que é zona de contágio do coronavírus.

Acontece que a dona de Kimi deixou ela no quarto e quando voltou a encontrou com cara de culpada ao lado do seu passaporte destruído. "Voltei para o quarto e vi essa cena", escreveu. Sem o passaporte, ela não conseguiria entrar em Taiwan.

Dias depois, ela foi surpreendida com os relatos de pessoas infectadas em Taiwan. “Depois que meu passaporte foi despedaçado, o vírus começou a ir para onde eu originalmente planejava ir. Penso nisso agora, e é muito emocionante. Felizmente, ela evitou que viajássemos", escreveu a dona no Facebook.