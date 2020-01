Mulher com 31 dedos entra para o Guiness Book, mas sofre ao ser tratada como bruxa pelos vizinhos

Esta semana, uma senhora de 63 anos chamada Kumari Nayak se tornou notícia e está prestes a entrar para o Guinness Book de recordes mundiais devido a uma condição rara: ela nasceu com 31 dedos, 19 deles nos pés e 12 nas mãos.

De acordo com o Metro Reino Unido, a moradora do distrito de Ganjam, no estado indiano de Odisha, tem uma vida muito difícil, pois sua família não tinha dinheiro para operar e remover o excesso de dedos.

Em sua aldeia, sua condição de polidactilia faz com que ela seja considerada "uma bruxa", o que gerou ataques e leva a se isolar em casa.

Reprodução / Twitter

“Sou forçada a ficar dentro de casa porque eles me tratam de maneira diferente, o que não é uma boa forma de tratamento”, disse a mulher que espera um dia poder mudar esta situação.

Uma de suas vizinhas, ciente de sua condição, garantiu ao Daily Mail: “Esta é uma pequena vila e as pessoas aqui são obcecadas demais. Sei que tem um problema médico e não tem nada a ver com o que os outros pensam”

Depois de ouvir a situação, a administração do distrito decidiu conceder-lhe uma pensão de velhice e ofereceu toda a ajuda possível para que seus vizinhos saibam a doença que ela sofre.

Até agora, a pessoa com mais dedos era Devendra Suthar, também da Índia. Seu registro foi confirmado em 2014, indicando que a jovem de apenas 30 anos nasceu com 14 dedos nas mãos e 14 nos pés.