Influenciadora brasileira é atacada por tubarão enquanto posava para foto nas Bahamas

A viagem da influenciadora Ana Bruna Avila às Bahamas foi tranquila até a última quarta-feira (29). A jovem estava nadando em uma das praias de Exuma e, ao tentar tirar uma foto nas águas, foi mordida por um tubarão.

Ana publicou imagens do momento do ataque e do machucado deixado pelo animal, afirmando ter feito curativo e passar bem. Ela ainda foi encaminhada para um hospital e postou imagens de seu braço enfaixado.

Veja também:

Filha de casal carbonizado no ABC é presa por suspeita de envolvimento

São Paulo tem 3 casos suspeitos de coronavírus

"Devem ter botado um olho gordo desgraçado na minha viagem. O tubarão me mordeu e arrancou um pedaço do meu braço", contou em um vídeo, logo após se ferir. "Quem estiver torcendo para minha viagem ficar uma merda, problema de vocês. Não vou me abalar porque um tubarão mordeu meu braço."

"Adoro desafio, sempre quis nadar com tubarões, mas não para ele me morder. Aí fui nadar onde todas as modelos que sigo nadam e fazem fotos perfeitas. É no meio do oceano, eles não estão presos", disse a influencer.

"Eu deitei (na água) e, até então, eles estavam de boa comigo. Daqui a pouco deitei e estiquei demais o braço. No que ele abocanhou, eu tirei rápida. E a primeira coisa que eu pensei foi: 'sangue, tubarão, vou morrer agora'. Comecei a nadar e me debater e eles já saíram de perto. Subi na escadinha (do barco) e enfaixaram o meu braço."

A influenciadora ainda brincou com a situação: "Vou tatuar um tubarão no meu braço. Se reclamar, vou tatuar dois."