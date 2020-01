Uma mãe é acusada de assassinar os três filhos pequenos. O caso chocante ocorreu em Dublin, capital irlandesa.

Conforme informações do jornal britânico The Sun, as crianças tinham 3, 7 e 9 anos de idade. A acusada é Deirdre Morley, uma enfermeira de 40 anos.

O motivo do crime ainda é desconhecidos Conforme revelado, o caso chocante é investido pela polícia local e ela permanece presa.