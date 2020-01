Coronavírus: Youtuber chinesa recebe ameaças e se desculpa por vídeo em que come morcego

Enquanto o mundo está alerta pelas ameaças do coronavírus, um estudo publicado no Journal of Medical Virology indicou que a doença fatal pode ter sido transmitida para o homem pela carne de cobra e de morcego, que é consumida na China.

Após esta informação, um vídeo da youtuber, Wang Mengyun, comendo uma sopa de morcego voltou a circular, o que a fez ser atacada nas redes sociais. A jovem que fez a gravação em 2016 precisou se desculpar publicamente.

De acordo com o Lad Bible, ela escreveu: "Desculpe a todos, não devo comer morcegos", antes de descrever algumas das mensagens de ódio que recebeu.

Wang disse que alguns dos comentários negativos incluíam: "Você deveria ir para o inferno. Você deveria ser morta. Você é anormal. Você é nojenta".

Ela acrescentou: "E tudo isso porque em 2016, quando eu estava gravando um programa de turismo em Palau, uma ilha do Pacífico Sul, comi uma sopa das pessoas locais. Em maio de 2016, eu não sabia o que era o vírus naquela época. Quando o vídeo foi lançado, eu só queria introduzir o estilo de vida das pessoas".

A ilha de Palau tem um número significativo de cidadãos chineses e coreanos e retira grande parte de sua cultura de uma fusão de países asiáticos, muitos dos quais são conhecidos por comer sopa de morcego. Em países como o Camboja, as pessoas acreditam que o prato possui propriedades medicinais.