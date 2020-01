Mosquito enorme aparece na Argentina e se torna viral nas redes sociais

Um mosquito enorme causou medo e se tornou viral nas redes sociais. O inseto foi fotografado após entrar na casa de um jovem de Córdoba, na Argentina.

“Veja o tamanho do mosquito que acabou de entrar pela minha janela (ao lado dele tem um mosquito normal para fazer uma comparação). Estou com medo”, escreveu o usuário @EzeLobo1 no Twitter, que também contou que o mosquito foi morto por sua mãe com um inseticida.

“Ou é uma nova evolução do tipo Chernobyl ou estou em Jumanji e acabei de descobrir”, brincou. Confira a imagem: