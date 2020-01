Cabra com mutação rara na face é adorada na Índia; 'rosto humano' se torna viral nas redes sociais

Uma cabra que nasceu com um “rosto humano” está sendo adorada como uma divindade em uma pequena vila indiana.

De acordo com portal The Mirror, o animal nasceu recentemente em Rajasthan, no noroeste da Índia. Seu dono, Mukeshji Prajapap, acredita que ela sofre de ciclopia, uma malformação congênita rara, caracterizada pela presença de um único olho em uma posição central.

Ainda assim, os habitantes locais estão tão fascinados com a cabra e começaram a adorar o animal, julgando-o como um “avatar”, que na crença hinduísta, indica a materialização terrestre de um deus.

As imagens da cabra, compartilhadas nas redes sociais, se tornaram virais rapidamente. Confira uo vídeo: