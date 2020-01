Pai consegue salvar criança de ataque de leão da montanha

Imagens fortes de um leão da montanha agarrado à mochila de um menino de três anos após atacá-lo se tornaram virais nas redes sociais esta semana.

O ataque aconteceu na tarde da última segunda-feira (20) no Whiting Ranch Wilderness Park da Califórnia, nos Estados Unidos.

A mountain lion grabbed a 3-year-old by the neck.

The father threw a back pack at the mountain lion, which dropped the boy, grabbed the pack and ran up a tree.

Authorities evacuated the California park and killed the mountain lion about an hour later. https://t.co/7TXpVwX3gk pic.twitter.com/U2X4MOVwqw

— KTVU (@KTVU) January 21, 2020