Gata 'enlouquece' e deixa dona trancada na cozinha por dois dias

O caso de uma mulher de Arkhangelsk, no norte da Rússia, se tornou notícia após ela passar dois dias trancada na cozinha de uma casa depois que sua gata “enlouqueceu”.

De acordo com o site oficial do Serviço de Resgate desta região, a mulher foi ajudada por um vizinho que ouviu os pedidos de ajuda pela janela.

A dona relatou que sem motivo aparente sua gata começou atacá-la toda vez que ela tentava sair da cozinha. Como resultado, ela acabou passando dois dias trancada no cômodo, até que finalmente pôde ser resgatada por uma equipe especializada pela janela do apartamento no terceiro andar.

O animal foi capturado, sedado, colocado em uma caixa e devolvida para a mesma proprietária.