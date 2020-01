VÍDEO: A reação desta bebê ao provar sorvete pela primeira vez derreteu a internet

A pequena Blakely Jerningan, de apenas nove meses, parece não acreditar que algo possa ser TÃO gostoso. Então, sem pensar duas vezes, ela agarra com suas duas mãozinhas a bola de sorvete, e nem se importa com a sensação gelada ou a bagunça que está fazendo – porque, afinal, é MUITO gostoso!

A reação da bebê norte-americana ao provar um cone de sorvete da marca Baskin-Robbins pela primeira vez representa todos nós com nossas comidas preferidas. Confira o vídeo, que viralizou nos últimos dias nas redes sociais nos Estados Unidos:

This baby eating ice cream for the first time is like me discovering Adblocker for the first time.#TuesdayMotivation #TuesdayMorning #funniestvideos pic.twitter.com/YTQDhXCVQ4

— Avi Gavai (@Rantaramic) January 21, 2020