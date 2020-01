Bebê chimpanzé nasce no Zoológico de São Paulo

Em dezembro, o Zoológico de São Paulo ganhou um novo (e fofo) habitante. Um pequeno chimpanzé nasceu no dia 19, juntando-se a outros oito chimpanzés, incluindo seus pais.

O filhote, cujo sexo ainda não pôde ser identificado, é filho de Tina (22 anos) e Pepe (15 anos de idade). É também o segundo filhote de Tina, e irmão da fêmea Vitória, nascida no mesmo zoo em 2007.

A família convive com outros cinco adultos: Faustina (35 anos), Maria Pia (33), Pipa (18), Cuca (17) e Lulu (12), nascida na instituição.

O bebê é da espécie Pan troglodytes, espécie originária do continente africano e classificada como em “Perigo de Extinção” pela organização International Union for Conservation of Nature (IUCN), em razão da destruição contínua de seu habitat e da caça furtiva, entre outros fatores.

Vivendo com chimpanzés

Por serem animais extremamente fortes e inteligentes, a segurança requer atenção dobrada. De acordo com a Instrução Normativa IBAMA nº 7 de 30 de abril de 2015, os chimpanzés são classificados o Nível III de Segurança, ou seja, durante o manejo, o contato deve ser protegido.

Dessa forma, a equipe técnica acompanha o comportamento do grupo e o crescimento do filhote à distância e, até o momento, não foi possível identificar o sexo do bebê, que está sob os cuidados intensivos da mãe, que o carrega durante todo o tempo nesta fase de maior fragilidade.

Onívoros, chimpanzés recebem diariamente alimentação balanceada preparada pela Divisão de Nutrição Animal, composta por grande variedade de legumes, verduras, frutas, ração para primata, carne bovina e suína. A dieta é oferecida ao longo do dia, fracionada em três porções, além de 2 litros de suco de fruta que varia entre goiaba, maçã, melão e banana.

Em virtude da fase de lactação, que exige um alto gasto energético para a produção do leite, Tina recebe um reforço alimentar com direito a iogurte natural e maior consumo de sucos, além do aumento de 20% na alimentação geral para o grupo, que é compartilhada com a lactante.

Atividades

Conduzida pelo Programa de Enriquecimento Comportamental Animal (PECA), frequentemente ocorrem atividades de enriquecimento aos chimpanzés, que consiste na introdução de variedades criativas no recinto para tornar o ambiente mais complexo, dinâmico e menos previsível.

O tipo de alimento e a maneira como ele é oferecido (camuflado, inteiro ou congelado), assim como a presença de vegetação, barreiras visuais, substratos, estruturas para se pendurar ou balançar (como cordas, troncos ou mangueiras de bombeiro), sons com vocalizações, ervas aromáticas e odores de outros animais, são maneiras de se enriquecer recintos em zoológicos, estimulando comportamentos naturais da espécie e, assim, contribuir com o bem-estar animal.

O grupo de chimpanzés permanece com a rotina no Zoo, podendo ser visto em área de exposição, inclusive a mãe com o filhote. Dessa forma, o público poderá conhecer o novo morador e, se der sorte, observar o momento da amamentação e o banho de sol nas primeiras horas do dia.