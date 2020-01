Mulher descobre píton vivendo dentro do colchão em que dormia; vídeo de resgate se torna viral nas redes sociais

View this post on Instagram

Hati-hati buat kalian yang mau tidur diatas springbed. Ada baiknya periksa dulu. Jika ada yang mendesis dan bergerak-gerak. Bisa jadi itu ular Kasur (beneran ada ular didalam kasur maksudnya). 🤭 . Makasi buat Abang ojol yang udah bantuin.