‘Polêmica’ pizza de kiwi abre debate nas redes sociais

Um turista desencadeou um ‘polêmica’ debate nas redes sociais ao compartilhar a foto de uma pizza considerada ‘estranha’ por alguns usuários.

O prato foi servido em um local na Dinamarca, de acordo com informações do portal The New Zealand Herald .

O usuário do Reddit compartilhou a foto de uma pizza de kiwi e a descreveu como uma “abominação”.

A publicação foi imediatamente preenchida com várias respostas. Muitos rejeitaram a idéia imediatamente, no entanto, outros disseram que dariam uma chance.