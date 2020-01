Mulher luta com cobra no banheiro e história se torna viral nas redes sociais

Uma jovem usou as redes sociais para contar uma história aterrorizante que aconteceu no banheiro da sua casa, na Tailândia.

De acordo com o The Thaiger, Chunya Sittiwichai, presenciou o momento em que sua mãe, Anna, sentou no vaso sanitário e foi atacada por uma cobra.

“Todos pensamos que é algo que não vai acontecer conosco, pensei que era até agora, quando isso aconteceu em minha própria casa. Como pode uma cobra desse tamanho estar no banheiro? Deixe-me contar o que aconteceu com Anna, minha mãe. Ela foi usar o banheiro como sempre. Nossa casa é em uma vila, não na floresta ou no meio do nada. A cobra mordeu minha mãe quando ela se sentou no vaso”, começou.

A jovem ainda revelou que apesar da sua mãe agarrar a cobra pela cabeça e se esforçar para tirá-la, o réptil continuou com os dentes cravados.

“Minha mãe agarrou a cabeça e tentou tirá-la do corpo. Bem, a cobra simplesmente não soltava. Começou a envolver-se em torno da minha mãe, apertando cada vez mais. Minha mãe tentou agarrar a cabeça, mas ela simplesmente não soltou e sua ferida começou a ficar maior. Ela gritou com meu irmão e ele, que estava com medo da cobra, entregou um estilete à minha mãe”.

Segundo Chunya, sua mãe acabou se ferindo e não se sabe como a cobra deixou de mordê-la.

“Não sei como, mas minha mãe finalmente conseguiu que a cobra parasse de mordê-la. Ela empurrou a cabeça no chão e gritou para meu irmão pegar um martelo. Depois de alguns golpes, a cobra finalmente parou de apertar. Meu irmão a puxou para fora do banheiro e trancou a cobra dentro.

Uma equipe de resgate voluntária local veio buscar a cobra. Anna recebeu pontos na picada e no corte causado pelo estilete.

“Minha mãe é tão corajosa, eu teria desmaiado no banheiro. Agora eu aprendi a sempre olhar para o vaso antes de usá-lo, mesmo que pareça impossível uma cobra estar dentro”, alertou.