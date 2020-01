Vídeo em que cobra regurgita garrafa plástica se torna viral nas redes sociais

Esta semana, um vídeo de uma cobra regurgitando uma garrafa plástica, que ingeriu após pensar ser algum tipo de presa fez sucesso nas redes sociais.

De acordo com o The Media, a gravação de apenas 48 segundos foi compartilhada por um funcionário do Serviço Florestal Indiano, Praveen Kaswan, para alertar como o plástico descartável, como garrafas, afeta a vida selvagem e outras espécies.

Confira a publicação vista mais de 300.000 vezes no Twitter:

When it comes to #plastic there is nothing called as throwing away. See how single use plastic like bottles effecting the wildlife & other species. Video may disturb you. pic.twitter.com/swnxAjbyCx

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) January 10, 2020