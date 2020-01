Crianças 'denunciam' vizinha que não devolveu bola após brincadeira na rua

A Polícia Civil de Presidente Dutra, no Maranhão, recebeu uma 'denúncia' inusitada nesta semana. Um grupo de crianças foi até o distrito para reclamar que uma vizinha 'confiscou' a única bola que eles tinham para brincar de futebol na rua. O motivo teria sido o já bem conhecido para quem já brincou na rua: os chutes acabaram acertando a porta da mulher, que acabou com a brincadeira.

A história foi contada no perfil do Instagram do distrito nesta quinta-feira (9), com uma foto do delegado ao lado dos garotos. "Pediram providência policial em razão da subtração. Relataram, ainda, que a bola estava bastante velha e murcha, mas era a única que tinham", diz o texto.

Os policiais civis se comoveram com a história e é por isso que os meninos estão sorrindo, felizes, no registro da rede social. A turma do futebol ganhou outra bola, novinha, de presente. E a corporação interviu no conflito. De maneira bem-humorada, o post conta que a polícia "intimou a vizinha para que não subtraia mais a bola".

