Fotógrafo capta 'nascer do sol do mal' e foto se torna viral nas redes sociais

Algumas fotos tiradas últimos dias de 2019 na cidade costeira de Al Wakrah, no Catar, se tornaram virais nas redes sociais esta semana. Nas imagens, é possível ver como um eclipse solar acabou tomando uma forma curiosa, semelhante a chifres.

“Tirei essas fotos na cidade costeira de Al Wakrah, no Catar, na manhã de 26 de dezembro de 2019, quando um eclipse anular estava em andamento. As condições meteorológicas não pareciam boas no começo, pois havia muita neblina e nuvens baixas”, explicou Elias Chasiotis, responsável pelo clique.

Em entrevista ao Bored Panda, ele explicou que as coisas mudaram de rumo quando o sol finalmente começou a nascer, gerando o fenômeno foi apelidado de “nascer do sol do mal” na Internet.

Confira mais fotos: