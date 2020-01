Alunos da Fatec criam coleira que brilha no escuro e pode prevenir atropelamentos

Cães e gatos poderão ficar um pouco mais seguros caso escapem para a rua com a invenção e alunos da Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) em Garça, na região de Marília.

A ideia consiste em uma coleira refletora, que brilha no escuro, alertando motoristas da presença de animais na rua.

O acessório foi desenvolvido durante o curso superior de Gestão Empresarial. As aulas propunham que alunos criassem um projeto ou serviço inovador.

Como alguns integrantes do grupo tinham contato com Organizações Não Governamentais (ONGs) de proteção a animais e perceberam essa demanda, eles desenvolveram uma coleira de tecido aliada a uma fita refletora.

Divulgação/Fatec

“Enxergamos a necessidade de melhorar a visibilidade de animais e não encontramos uma alternativa desse tipo no mercado da região com um valor acessível”, salienta o estudante Lucas Fantato Gally, um dos integrantes do grupo. “Já participamos de alguns eventos com esse projeto e pretendemos expandir o desenvolvimento do produto”, completa.

A coleira já foi, inclusive, colocada em uso dentro da própria Fatec. A unidade adotou Scooby, cão que se tornou o “garoto-propaganda” da marca e o primeiro a usar a See All Pet.

Divulgação/Fatec

Quando faróis de automóveis são direcionados à coleira, a fita projeta luz e permite ao motorista identificar a presença do animal. A produção ainda é caseira e o custo, menor que o de peças similares já comercializadas.