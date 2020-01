VÍDEO: Elefante fica cara a cara com fotógrafa e defende seu espaço com gesto curioso

Fotógrafos e pessoas que acompanham a vida selvagem de perto podem acabar exagerando e invadindo o habitat de animais, uma situação que pode ser prejudicial e bastante perigosa.

No entanto, um vídeo compartilhado recentemente, mostra como um elefante defendeu seu espaço usando o mínimo da sua força.

De acordo com o India Times, ao serem surpreendidos por um elefante que se aproximava decididamente, um guia e uma turista ficam imóveis, mas logo o animal apenas cutuca a fotógrafa para que ela retroceda.

Confira:

This elephant was gentle. It showed the lady in the most polite way where she belongs. All will not be that lucky. Maintain safe distance while interacting with Wildlife 🙏🏼 pic.twitter.com/lTg8WtpRLh

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) January 4, 2020