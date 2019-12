VÍDEO: Jovem sobrevive após ataque de tigre em zoológico que se tornou viral nas redes sociais

Um jovem foi resgatado com vida depois de sofrer um ataque de tigre em um zoológico de Riyadh, na Arábia Saudita.

De acordo o portal Gulf News, alguns segundos do confronto foram gravados e divulgados nas redes sociais, mostrando que o homem de 24 anos foi dominado pelo animal, que só o soltou após receber disparos com tranquilizantes.

O homem conseguiu sair apenas com ferimentos no pescoço e nos pés. As causas que o levaram a cair no recinto do animal não foram totalmente confirmadas, mas alguns meios de comunicação locais indicam que nada ocorreu acidentalmente e que ele tinha o "hobby de treinar predadores".