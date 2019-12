Vídeo viral mostra felicidade de cachorros de abrigo que podem escolher seu presente de Natal

A hora de abrir os presentes ainda não chegou para muitos, mas para o animais do abrigo Dogs Trust Ireland, em Dublin, na Irlanda, ela não só chegou como fez muito sucesso na Internet.

“Este ano, combinamos as doações de brinquedos de nossa equipe com as de nossos incríveis seguidores, colocamos e deixamos os cães de nosso Centro de Reabilitação escolherem seu próprio presente de Natal”, explicou a organização nas redes sociais.

O vídeo do momento em que os animais correm animados em uma sala cheia de brinquedos rapidamente se tornou viral. Confira:

This year we combined toy donations from our staff & amazing supporters, lined them up and let the dogs in our Rehoming Centre pick their own Christmas present. We hope this makes you smile as much as we did recording the dogs have so much fun! #SantaPaws #HappyDogs 🐾 🎁 pic.twitter.com/exfoDLCIz9

— Dogs Trust Ireland (@DogsTrust_IE) December 20, 2019