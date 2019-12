Pitbull roubado nos EUA é encontrado e retorna ao lar a tempo para o Natal

O pitbull Zeus, de 9 anos de idade, foi roubado de sua dona, Cassandra Rasmussen, no fim de outubro deste ano. A família, de Butte, cidade em Montana (EUA), ficou desolada e achou que passaria o Natal sem o cão querido.

No entanto, uma boa notícia surgiu na terça-feira (10) – um milagre de Natal, pode-se dizer. O pitbull roubado foi encontrado em Charleston, no estado de Virgínia Ocidental, a mais de três mil quilômetros de distância de seu lar.

Já que diversas companhias aéreas norte-americanas baniram pitbulls a bordo, voluntários da organização Many Paws Volunteer Transport se dispuseram a dirigir e levar Zeus de volta para a casa.

A jornada começou no dia 10 e se encerrou na segunda-feira (16), com o retorno do cachorro a tempo para o Natal.

Cassandra disse, ao canal NBC, que ficou muito grata pela ajuda dos voluntários. "Só de poder abraçá-lo, após meses desaparecido, já estou feliz", afirmou.

This is Zeus. He was stolen from his home in Montana a few months ago. Last week he was found over 2,000 miles away in West Virginia. Since many airlines ban pitbulls, a relay team of 30 volunteers drove him all the way home in time for Christmas. 15/10 for everyone involved pic.twitter.com/SiPVftrmL3

