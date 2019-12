Vídeo mostra gatinho massageando os porcos de uma fazenda

Tudo começou quando o gato Ernest começou se esfregando nos porcos de uma fazenda. Ao perceber que os animais não se incomodavam com a sua presença, o bichano decidiu fazer parte do grupo.

Os porcos se deitam, e Ernest sobe neles para lamber as suas orelhas e fazer massagem. O gatinho também brinca com outros bichos do lugar, como cabras, burros e lhamas.

Confira o vídeo que mostra como Ernest brinca com os porcos.