Gatinho divide opiniões na internet; as pessoas não conseguem decidir se ela se parece ao Dobby ou ao Baby Yoda

Conhecida como “gata Yoda”, essa bichana viralizou nas redes sociais depois que uma mulher compartilhou suas fotos. A assistente veterinária Jana Aviles, da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, conheceu a gata no trabalho.

Em vez de ficar em cima de sua cabeça, as orelhas da gatinha parecem ficar para o lado — o que lhe rendeu o apelido Yoda, da série The Mandalorian. Mas algumas pessoas notaram que ela se parece com outro personagem da cultura pop: Dobby, o elfo doméstico de Harry Potter.

Mais de 4 mil pessoas compartilharam o post com mais de 3 mil comentários. “Muitas pessoas se ofereceram para viajar pelo país para adotar essa gata, e até pessoas de outros países me procuraram”, disse a mulher ao Mirror.

Atualmente, não se sabe ao certo em que centro de resgate a bichana está ou se ela já foi adotada.

Confira fotos do animal.

Reprodução/Facebook