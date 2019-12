Homem paga R$ 19 mil em contas atrasadas de famílias que não teriam gás e água no Natal

Na cidade de Gulf Breeze, na Flórida, o Papai Noel responde por Mike Esmond, um microempresário de 73 anos que resolveu deixar o Natal de 36 famílias bem melhor.

Recentemente, Esmond pagou US$ 4.600 (o equivalente a R$ 18,7 mil) em contas atrasadas de água e de gás, segundo reportagem do jornal Pensacola News.

Ele foi até Gulf Breeze e requisitou à Prefeitura uma lista de pessoas que tinham contas atrasadas e estavam sob risco de ter água e gás cortados bem às vésperas do Natal. Surgiram então as 30 famílias, que tiveram todas as dívidas quitadas por ele.

"Eu quis fazer algo que realmente ajudasse as pessoas na época do Natal que estão tentando decidir entre pagar contas e talvez ter algo desligado ou comprar presentes para suas famílias", disse ele.

A motivação vem de um episódio que ocorreu na própria família de Esmond em 1983, quando ele não tinha dinheiro para o aquecimento e teve de passar, ao lado das filhas, o feriado inteiro passando um frio intenso. "Naquele ano, nós não tínhamos aquecedor e foi a temperatura mais gelada que Pensacola já tinha tido em um mês de dezembro. Havia gelo pendendo das nossas janelas", recorda-se.

As casas contempladas pelo gesto de Esmond receberam cartões de Natal informando sobre as contas pagas. "Você pode resistir a essa temporada de feriados de maneira mais simples sabendo que você tem uma conta a menos para pagar".