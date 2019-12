VÍDEO: macaquinho sem braço pega carona com seu melhor amigo, um cachorro, para ir a todos os lados

Um macaco sem braço foi resgatado quando jovem e agora, depois de recuperado, não se separa do seu melhor amigo: Munnu, um cachorro do abrigo indiano que recebeu e cuidou do animal selvagem quando ele mais necessitava.

No vídeo, é possível ver como o macaquinho sobe nas costas do cão para uma carona. Os dois animais passeiam juntos o dia inteiro, sem se separar para buscar comida no gramado e nem mesmo para ir ao banheiro.