Professora se torna viral nas redes sociais depois de decidir inovar na aula de anatomia

Uma professora de Valladolid, na Espanha, ganhou os aplausos dos alunos e redes sociais pela maneira como decidiu ensinar anatomia.

De acordo com o El Español, fotos de Verónica Duque se tornaram virais depois que seu marido postou no Twitter a roupa peculiar que ela usava enquanto ensinava sobre os elementos do corpo humano.

“Muito orgulhoso desse vulcão de ideias que tenho a sorte de ter como esposa. Hoje ela explicou o corpo humano para seus alunos de uma maneira muito original”, escreveu na rede social.

Muy orgulloso de este volcán de ideas que tengo la suerte de tener como mujer😊😊

Hoy ha explicado el cuerpo humano a sus alumnos de una manera muy original👍🏻

Y los niños flipando🤣🤣

Grande Verónica!!!👏🏻👏🏻😍😍 pic.twitter.com/hAwqyuujzs — Michael (@mikemoratinos) December 16, 2019

A professora nunca esperou que sua maneira de ensinar tivesse tanta repercussão nas redes sociais e revelou que já existem colegas de profissão perguntando onde ela conseguiu a roupa porque “eles também querem”.

“Vi por acaso no AliExpress e perguntei, por que não?”, revelou Verónica, acrescentando que sempre se disfarça para dar aulas e que já apareceu como pirata, romana e camponesa.

A professora diz que, quando viu o traje, achou que seus alunos gostariam, pois percebeu que existem muitas dúvidas ao aprender anatomia, já que “eles não sabem ao certo como somos por dentro”.

Por fim, Verónica disse que seu método "funcionou" e que seus alunos estão ainda mais interessados ​​no assunto.