Homem descobre que foi adotado ao acordar com cachorra misteriosa dentro de casa e história se torna viral

Um homem chamado Jack Jokinen, de Fishtown, na Filadélfia, foi surpreendido ao ser acordado pela esposa e comunicado de que uma cachorra misteriosa apareceu no meio da noite dentro da sua casa.

“Quando encontramos Suzy, era uma combinação de medo e confusão. Não tínhamos ideia de como ela chegou aqui e preocupou que alguém tivesse invadido em nossa casa. Ela estava assustada e tremendo por estar molhada e com frio”, contou no Twitter.

De acordo com o Bored Panda, que desvendou o mistério foi o vídeo das câmeras de segurança que acabaram revelando que a cachorrinha encontrou a porta da frente aberta e decidiu não apenas adotar a família, mas também para pedir ajuda, já que além de desnutrida estava machucada.

A pupdate on how Suzy is healing up. She is filling out more and more, but we have to take it slow. She stays off her injured leg most of the time but is getting more comfortable with it. pic.twitter.com/mK4p5ebjht

