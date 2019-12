VÍDEO: Entregador é surpreendido por cobra que mais mata na Austrália e momento se torna viral

O vídeo que mostra o encontro entre um entregador de encomendas e uma cobra marrom, a espécie venenosa que mais mata na Austrália, se tornou viral nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver como o réptil quase cai em sua cara enquanto ele faz uma entrega.

De acordo com o Daily Mail, a cobra de dois metros caiu do telhado da varanda. A picada do animal pode causar uma parada cardíaca apenas alguns minutos após a mordida.

Confira o momento: