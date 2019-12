Cadela morre abraçada ao dono durante queima de fogos de artifício

A história de uma família que perdeu seu animal de estimação de forma trágica se tornou viral nas redes sociais esta semana. O caso de Magui, uma cachorra que morreu por problemas nervosos após uma queima de fogos de artificio, entristeceu os moradores de Chubut, na Argentina.

De acordo com a rádio Mitre, o incidente aconteceu no último sábado (14), quando depois de várias tentativas fracassadas de se comunicar com os veterinários, o animal teve uma parada cardíaca e acabou morrendo abraçada ao membro mais novo da família.

Reprodução / Facebook via rádio Mitre

Antonella, a mãe do jovem que esteve ao lado da cachorra até o fim, publicou um texto em homenagem a Magui no Facebook.

“Ela era nosso animal amado!!! O nome dela era Magui e ela acabou de morrer. Ela era velhinha e tinha pavor de pirotecnia. Não sabíamos onde mais colocá-la enquanto os outros se divertiam, ela estava tendo um momento difícil. Um ataque a agarrou, ligamos para todos os veterinários para nos ajudar e nenhum atendeu! A cachorra morreu nos braços do meu filho, enquanto ele implorava que eu chamasse alguém para ajudá-la”, dizia a publicação que alcançou mais de 10.000 compartilhamentos na rede social.