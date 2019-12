Vídeo impressionante mostra a pior queda da vida de surfista; 'Eu bati tão forte quando caí, que não tenho certeza se desmaiei ou não'

Na semana passada aconteceu a competição de surf Jaws Big Wave Championships 2019, em Maui, no Havaí, onde o competidor Jamie Mitchell sofreu a pior queda de uma onda da sua vida inteira, segundo o portal For The Win.

“Não era assim que eu imaginava meu dia. Eu estava 100% pronto e pensei que seria um dia especial para mim. Mas a mãe natureza tinha outra ideia”, revelou o australiano ao Surfer Today, que publicou um vídeo do momento impressionante.

Confira:

“Vou dizer que foi minha pior queda de todos os tempos. Eu bati tão forte quando caí, que não tenho certeza se desmaiei ou não. Mas eu lembro de ter sido sugado e, em seguida, fui instantaneamente para o fundo. (…) Havia muita intensidade lá em baixo. Eu nem sei como explicar isso. Graças a Deus finalmente subi e cheguei na superfície apenas um segundo antes de outra onda”, contou.

Billy Kemper e Paige Alms, ambos nativos de Maui, venceram as divisões masculina e feminina, com Kemper vencendo pela quarta vez.