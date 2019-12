Estas fotos de esculturas de animais selvagens feitas com metal sucateado são de impressionar

O iraniano Hassan Novrozi está fazendo sucesso na internet por causa das esculturas incríveis que ele produz. No sítio estrangeiro The Mind Circle, as fotos fazem sucesso, e é bem difícil encontrar alguém que não se impressione com o trabalho dele.

Reprodução/ Facebook

Feitas de metal, as esculturas são cheias de detalhes e têm um ar steam punk. Confira o trabalho dele na galeria de fotos impressionantes.Para ficar por dentro da arte de Hasan, acompanhe-o pelo Facebook neste link aqui.

Confira as fotos dos animais de metal do artista iraniano