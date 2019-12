Vídeo de ratos 'fazendo a festa' em supermercado durante a noite se torna viral e estabelecimento é fechado

Um mercado em Tóquio, no Japão, foi fechado depois que um vídeo de ratos fazendo a festa durante a noite se tornou viral nas redes sociais.

De acordo com o New York Post, uma loja da cadeia FamilyMart mostra os roedores balançando as caudas e andando sobre os produtos nas prateleiras.

As imagens postadas no Twitter no domingo, foram vistas mais de 5 milhões de vezes. Confira:

E este não foi o único vídeo de ratos que se tornou viral está semana. Em outra gravação, pessoas flagraram uma briga de roedores em um supermercado não identificado. Confira: