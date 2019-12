Vídeo flagra momento em que homem salva cachorro de morrer enforcado em elevador

Um homem está sendo chamado de herói nas redes sociais depois de salvar o cachorro da sua vizinha de um acidente horrível no Texas, nos Estados Unidos.

De acordo com o Daily Mail, Johnny Mathis, de 27 anos, agiu rapidamente quando viu que o animal estava prestes a ser enforcado depois que sua coleira ficou enroscada na porta do elevador que descia.

A dona do cachorro que não teve a identidade divulgada não percebeu que seu cachorro não a seguiu até o elevador quando as portas se fecharam.

“Acabei de salvar um cachorro que não entrou no elevador com o dono antes que a porta se fechasse e ficou preso pela coleira! Por acaso, eu me virei quando a porta se fechou e o cachorro começou a levantar do chão, eu soltei ele da coleira a tempo”, explicou divulgando o vídeo no Twitter.

Confira: