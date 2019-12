Aluna compila momentos mais loucos de professor de física e vídeo se torna viral nas redes sociais

Não é segredo que muitos professores impactam a vida dos seus alunos, especialmente quando transformam a arte de ensinar e aprender em algo mais humano e divertido. Pensando nisso, um professor da faculdade comunitária Tidewater, nos Estados Unidos, acabou se tornando viral e sendo muito elogiado nas redes sociais.

De acordo com o Bored Panda, tudo começou depois de que uma aluna chamada Erica, postou um vídeo compilando todas as loucuras que David Wright, seu professor de física, faz durante as aulas.

“Se eu não me empolgar com o assunto, meus alunos definitivamente não ficarão empolgados. Se eu conseguir animar as pessoas com ciência, isso será incrível”, explica o educador de 70 anos, que espera que seus alunos pensem que tudo na vida está relacionado à física.

Confira o vídeo que já acumula mais de 4 milhões de visualizações:

Y’all need to see this video collage of all the crazy things my Physics Professor did this semester😭. He’s in his 70s and is still doing all of this for us🥺💛 pic.twitter.com/JaICjzVB5I

— Erica✨ (@its_riccaa) December 11, 2019